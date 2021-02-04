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Лавров обсудит с Боррелем искажение Западом происходящего в России

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Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в пятницу поднимет вопрос искажения Западом фактов происходящего в Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг, 4 февраля.

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«Весь этот комплекс вопросов — о недопустимых высказываниях, о псевдооценках, об искажении фактов — мы завтра поднимем в ходе переговоров Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем, который прибывает в нашу страну с визитом. Напомню, визит плановый», — сказала дипломат.

Обращаясь к Вашингтону, Захарова отметила, что «их протест не рассосется сам собой», а недовольство граждан «не получится замести под ковер».

«И даже та риторика, которую вы позволяете себе в отношении нашей страны, не сможет вам помочь увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем. Их придется решать, потому что они заслуживают того, чтобы с ними, с гражданами вашей страны, США, обращались по закону и согласно международным обязательствам Вашингтона», — сказала Захарова, добавив, что в данном контексте у Москвы есть все основания выражать тревогу.

Она подчеркнула, что, требуя соблюдения «элементарных прав человека», о которых власти Соединенных Штатов «постоянно и весьма лицемерно заботятся в отношении других стран, не стесняются игнорировать у себя дома».

«Займитесь своими собственными проблемами. Их много, их нужно решать», — сказала она.

Официальный представитель российского МИДа добавила, что ведомство планирует провести серьезный разговор с Вашингтоном о реакции США на протесты в России.

«Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя ждать», — сказала она.

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Ожидается, что Боррель прибудет в Москву 4 февраля на два дня. Это станет первым визитом верховного представителя ЕС в Россию с 2017 года.

В конце января европейская служба внешних связей сообщила, что Боррель в ходе своего визита в российскую столицу собирается обсудить вопросы отношений Европы и России, совместную борьбу стран с коронавирусом, а также ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

В Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина и Борреля не планируется. При этом отмечалось, что в Кремле придают большое значение предстоящему визиту дипломата.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что визит главы европейской дипломатии поможет улучшить отношения с ЕС. Он отметил, что в настоящее время нельзя сказать, что отношения находятся «в глубокой заморозке».

Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

В тот день после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре Москвы и устроили несанкционированные акции. Незаконные акции в поддержку Навального также прошли в крупных городах России 23 и 31 января.

Посольство США в Москве 22 января опубликовало карты незаконных шествий. Захарова отмечала, что был осуществлен выброс информации о том, что планируется «поход на Кремль», однако даже сами организаторы незаконной акции не делали подобных заявлений.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие, указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Позже выяснилось, что некоторые участники несогласованных акций были больны COVID-19. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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