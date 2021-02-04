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ВОЗ сообщила о смерти более 92 тыс. человек от коронавируса в Африке

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Число жертв коронавирусной инфекции в Африке превысило 92 тыс. Об этом представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе сообщило в четверг, 4 февраля, в Twitter.

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«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,6 млн случаев коронавируса. Более 3,1 млн человек выздоровели и более 92 тыс. скончались», — говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой ВОЗ 10 млн доз вакцин от коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».

Он также выразил надежду, что страны, обладающие соответствующими возможностями, примут меры, поддержат COVAX практическими действиями, поддержат работу ВОЗ, помогут развивающимся странам в своевременном приобретении вакцин и внесут свой вклад в борьбу международного сообщества с пандемией.

Ранее 18 января гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами, передает RT.

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