Восемь случаев выхода тигров к людям зафиксировали в Приморье с начала года

На территории Приморского края с начала года произошло восемь случаев выхода тигров к людям. Об этом начальник управления охраны и объектов животного мира и ООПТ края Алексей Суровый рассказал на пресс-конференции в четверг, 4 января.

Сейчас рассматривается вопрос об изъятии из дикой природы животных, замеченных в районе населенных пунктов Верхний Перевал и Светлогорье Пожарского района. Под контролем сотрудников охотнадзора находится ситуация в Спасском районе края, где тигр удавил собак в селе Гусевка, пишет ИА PrimaMedia.

По словам Сурового, в случаях выхода тигров к людям часто виноваты сами жители. Граждане не соблюдают правила выпаса, оставляют скот без пастуха или на неогороженной территории. Собак часто не привязывают, а они обычно привлекают тигров.

За 2020 год на территории края произошло 159 конфликтных ситуаций между человеком и хищником, включая леопардов и медведей. Из них 60 инцидентов — с тиграми. Три амурских тигра были изъяты из природной среды. Один из них, таскавший собак в Дальнереченском районе и отловленный 18 декабря, выпущен обратно.