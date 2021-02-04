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В ГУВД прокомментировали содержание в Сахарово задержанных на незаконных акциях

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В Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в поселке Вороновское деревни Сахарово, содержатся, в числе прочих, те, кто находится по решению суда под административным арестом за нарушения во время поведения несанкционированных акций в Москве. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

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«Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что после этого они были размещены в полном соответствии с нормативными актами. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа, подчеркнули в ГУВД.

«В специализированном центре достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено», — добавили там.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в Москве на несанкционированных акциях было задержано больше их участников, чем могут разместить столичные спецприемники. Представитель Кремля призвал обратить внимание на то, что речь идет о людях, которые принимали участие в незаконных акциях, и отметил, что компетентные органы принимают меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в центре временного содержания иностранных граждан в «новой Москве» не соблюдаются нормы площади содержания людей. В частности, сообщалось, что в восьмиместную камеру временно разместили 28 человек. Также появилась информация о том, что автобусы с задержанными на незаконных акциях якобы несколько часов простаивают у центра.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в четверг сообщал ТАСС, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10–12 часов, а также умышленном создании невыносимых условий содержания в центре не соответствует действительности.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности за организацию и участие в незаконных акциях и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

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