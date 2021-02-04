Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров обсудит с Боррелем искажение Западом происходящего в России
Политика
Москва выразила готовность работать с США по иранской ядерной сделке
Мир
ВОЗ сообщила о смерти более 92 тыс. человек от коронавируса в Африке
Наука
Ученый заявил о возможном выдвижении создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию
Наука
«Прогресс» доставит на МКС ремонтный комплект для заделки мест утечки воздуха
Мир
Авиакомпания EgyptAir откроет дополнительные рейсы из Каира в Москву
Мир
На Украине призвали перейти на ядерное топливо из США вместо российского
Мир
Мантуров заявил о подготовке РФ и КНР к совместным испытаниям вакцин от COVID-19
Авто
Маск признал проблемы с качеством электромобилей Tesla
Сюжет:

Ученый заявил о возможном выдвижении создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«Если Нобелевский комитет сочтет возможным, а я считаю, что альтернативы вакцинации в настоящий момент нет, и та страна, которая быстрее сформирует коллективный иммунитет, я все-таки надеюсь, что он будет поствакцинальный, а не приобретенный естественным путем, то я думаю, что нужно выдвигать разработчиков вакцин в том числе и на присуждение Нобелевской премии», ― сказал он в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

2 февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Как подчеркнул директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

На следующий день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала публикацию хорошей новостью. Такое же мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, добавив, что Евросоюз приветствует любую вакцину, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021