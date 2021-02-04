Ученый заявил о возможном выдвижении создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию

У России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если Нобелевский комитет сочтет возможным, а я считаю, что альтернативы вакцинации в настоящий момент нет, и та страна, которая быстрее сформирует коллективный иммунитет, я все-таки надеюсь, что он будет поствакцинальный, а не приобретенный естественным путем, то я думаю, что нужно выдвигать разработчиков вакцин в том числе и на присуждение Нобелевской премии», ― сказал он в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

2 февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Как подчеркнул директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

На следующий день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала публикацию хорошей новостью. Такое же мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, добавив, что Евросоюз приветствует любую вакцину, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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