Кокляев рассказал о вреде «козла с Запада» для российского спорта

Представитель силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев рассказал, может ли существовать без допинга силовой экстрим.

«Силовой экстрим без допинга возможен. Вот и всё. Если мы говорим о спорте, то конечно. А самое главное — не пускать козла в огород. Козла с Запада. Понимаете? С их проверками, потому что геополитика и эти все подковерные игры, двойные стандарты подрывают весь российский спорт сегодня, потому что кому-то можно, а кому-то нельзя. Им можно, а нам нельзя», — сказал Кокляев в беседе с РЕН ТВ 4 февраля.

По словам спортсмена, силовой экстрим должен быть чистым и не находиться под контролем западных компаний.

26 января Кокляев сообщил, что силовой экстрим был признан официальным видом спорта России. Соответствующий приказ подписал министр спорта страны Олег Матыцин.

Кокляеву 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга» в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве предстоит встретиться на ринге со спортивным блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым.

Кроме Тарасова и Кокляева, на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.