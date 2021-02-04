Трубы теплосетей повредили неизвестные в Пскове

В Пскове неизвестные повредили трубы теплосетей. Фото и видео опубликовали «Псковские тепловые сети» в своем официальном Instagram. Там отметили, что небрежное отношение жителей часто приводит к проблемам с наружными сетями теплоснабжения.

На предприятии назвали «перебором» вандализм в отношении своей собственности. Выяснилось, что магистральный трубопровод поврежден между зданием Пенсионного фонда и школой № 23.

У руководства компании есть снимки видеокамеры, на которых запечатлено, как двое молодых людей сидят на трубах, а затем начинают бить их и прыгать на них. Между тем, напомнили специалисты теплосетей, только 22 января завершился ремонт этих труб, пишет Псковское агентство информации.

В ноябре 2020 года сообщалось, что вандалы испортили таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове. В 2021 году их должны заменить QR-кодами.