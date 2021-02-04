Крематорий для животных и птиц построят в Башкирии

В Башкирии может появиться крематорий для животных. Вопрос его строительства обсуждался на совещании в управлении ветеринарии. С появлением подобного заведения республика могла бы решить проблему ликвидации биологических отходов и делать это экологичным способом, уверены авторы инициативы.

Как поясняет ИА «МедиаКорСеть», в 2021 году вступили в силу новые правила, которые уточняют способ переработки и утилизации биологических отходов по классу опасности. Если из менее опасных отходов можно получить вещества для производства удобрений и кормов, то отходы опасного класса нельзя закапывать в землю или перерабатывать. Таким образом, в крематории можно будет утилизировать опасные биологические отходы.

После совещания в управлении ветеринарии была создана рабочая группа, которой поручено определить нужные параметры здания и участка земли под строительство.