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Продажи лесосек малому бизнесу пообещали увеличить в Приморье

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В Приморском крае будут выявлять незаконные рубки леса и увеличат объемы продажи лесосек малому бизнесу. Об этом и.о. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 4 февраля.

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Степнов назвал роль «черных лесорубов» и их эффект на отрасль сильно преувеличенными. По его словам, нарушители в регионе присутствуют, однако они таким образом восполняют свою потребность в древесине, поскольку сейчас у людей нет официального доступа к заготовкам леса, пишет ИА PrimaMedia.

Выявление незаконных рубок на территории региона усилится. При взаимодействии с правоохранительными органами у «черных лесорубов» будут изымать технику без права на возврат. Также людям будет дана возможность работать законно.

«Это как раз коррелирует с нашим решением о реализации доходов в бюджет края. Мы будем наращивать объемы продажи лесосек малому бизнесу. То есть с двух сторон возможность легализоваться мы дадим», — заявил и.о. министра.

В декабре «Известия» сообщали о том, что Минфин подготовил законопроекты «О внесении изменений в ст. 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Ими предлагается ввести новые нормы, согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.

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