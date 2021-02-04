На Украине призвали перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского. Об этом он заявил в четверг, 4 февраля, в ходе обсуждения национальной экономической стратегии страны до 2030 года.

«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас», — заявил министр.

Известно, что в 2014 году Киев договорился с американской компанией Westinghouse о поставках до 2020 года американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС. В январе 2019 года в минэнерго Украины уточняли, что доля американского ядерного топлива, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, однако после 2021 года она должна превысить российскую долю, пишет «РИА Новости».

При этом эксперты не раз предостерегали Киев не только от использования ядерного топлива на АЭС, построенных в РФ и СССР, но и от внедрения иностранных компонентов реакторов. Так, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), президент Швейцарии Дидье Буркхальтер в 2014 заявил, что разделяет опасения российской стороны из-за использования американских топливных сборок в советских реакторах на Украине. Соответствующее письмо ему направил тогдашний первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. В нем депутат предупредил западного политика о потенциальных угрозах безопасности европейских стран в случае техногенных катастроф на атомных электростанциях Украины.

При этом он не только указал, что намерения тогдашнего украинского руководства заключить соглашение о поставке топливных элементов для АЭС с США вызывают высокий риск ЧС, но и отметил, что специалистам известен опыт подобного рода эксплуатаций, которые привели к отказу от использования на украинских станциях топливных сборок типа TBC-W американской компании Westinghouse. По его словам, реакторы российского (советского) производства рассчитаны только на топливо, прошедшее специальную сертификацию.

Об опасности внедрения американских стержней в реакторы советского производства предупреждал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он требовал, чтобы Украина ставила Москву в известность о попытках использовать западное топливо на украинских АЭС, «поскольку подобные эксперименты могут плохо кончиться».

В апреле прошлого года Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, которое чревато повторением чернобыльской катастрофы. По словам атомщиков, крупнейший поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» испытывает растущую нехватку финансов для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.