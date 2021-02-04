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Реконструкцию развязки в Воронеже начнут без федеральной помощи

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В Воронеже реконструкция Остужевской развязки начнется в течение этого года. Такую задачу поставил губернатор Александр Гусев. В региональном правительстве решили выделить средства на первый этап работы из местного дорожного фонда, пока не начнется федеральное финансирование объекта.

Работы стартуют со строительства путепровода через железную дорогу на улице Остужева. По словам Гусева, которые приводит ИА «Абирег», доля дорог области, соответствующих нормативам, высокая, но развитие этой сферы останавливать нельзя. Стабильная экономика регионального дорожного фонда позволяет начать строительство на деньги региона.

Проект предусматривает реконструкцию на улице Остужева от Северного моста до примыкания к транспортной развязке на пересечении трассы М4 «Дон». Общая площадь составляет порядка 36 га.

Дорогу протяженностью 3,5 км будут расширять до шести полос. Она достигнет параметров магистральной улицы общегородского значения первого класса с непрерывным движением. Запланированы также строительство велосипедной дорожки, оборудование наружного освещения, ливневой канализации и транспортное обустройство.

Власти рассчитывают, что эта развязка позволит разгрузить от пробок Железнодорожный район и часть выездов в активно заселенные пригороды. Также благодаря этому проекту снизится транспортная напряженность в этом районе, которая с каждым годом увеличивается.

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