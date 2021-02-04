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Подведены итоги проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля»

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В России подвели итоги образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». Об этом «Известиям» в четверг, 4 февраля, сообщили в оргкомитете программы.

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Участниками проекта стали школьники, студенты, программисты и все желающие из 226 городов и 33 государств. Завершающим этапом программы стал чемпионат по решению задач машинного обучения с датасетом от «МегаФона». Первое и второе место разделили между собой Илья Зуев из Дальневосточного федерального университета и Анна Беляева из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Бронза в этом соревновании досталась Даниилу Степанову из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» был запущен летом 2020 года. Его целью является популяризация образование обучения аспектам искусственного интеллекта среди молодежи. Проект предоставляет ребятам из регионов России и ближнего зарубежья равные возможности в технологическом образовании по сравнению с молодежью из столицы и крупных IT-хабов. В будущем аудиторию участников проекта планируется расширить.

В апреле 2021 года начнется онлайн-марафон, а после него восьминедельная программа. Организаторы проекта также планируют записать несколько онлайн-курсов. В конце года состоится ряд командных соревнований по изученной программе.

Инициаторами и исполнителями бесплатного образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» выступили АНО «Русская школа программирования», АНО «Социальный медиатор» и ПАО «МегаФон» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

По данным исследования аналитического агентства TAdviser, Huawei и технологической компании «Техносерв», четверть российских компаний планируют внедрить в свою работу технологии искусственного интеллекта в ближайшие два-три года. Технологии применяются в разных сферах: банковской, ритейле, промышленности, телекоме.

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