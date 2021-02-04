Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Общество
У госпитализированного главы Ульяновска подтвердили коронавирус
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Спорт
В Казани начались тестовые соревнования Специальной Олимпиады
Экономика
ЦБ понизил курс евро на 5 февраля до 90,9 рубля
Мир
Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС
Спорт
Дацик ответил на угрозы камерунского бойца Дижона

Volkswagen начал выпуск электромобилей ID.3

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии началось производство нового электромобиля Volkswagen ID.3. Автомобили сходят с конвейера предприятия, расположенного в городе Дрезден. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Новый Volkswagen T6.1: Bulli и цифровизация
Выход новой модели марки Volkswagen совместили с юбилеем легендарного Bulli — родоначальника модельного ряда марки

В начале 2021 года предприятие в Дрездене было модернизировано. Первые преобразования перед выпуском ID.3 проводились летом 2020 года. На этом этапе был модернизирован один из семи участков — так называемый «марьяж», на котором кузов стыкуется с ходовой частью.

Среди мер по переоборудованию, которые проводились зимой, можно отметить, например, возведение системы для установки панорамной крыши и адаптацию захватных устройств, предназначенных для установки места водителя и сидений.

Автомобиль Volkswagen ID.3 комплектуется электромотором мощностью 204 л.с. Хетчбэк способен ускоряться с места до 100 км/ч за 7,3 с. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.

3 февраля сообщалось, что Volkswagen представила в России новую специальную версию лифтбека Polo — Football Edition. Старт продаж запланирован на апрель 2021 года.

Новинка ориентирована на любителей футбола. Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021