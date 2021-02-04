Volkswagen начал выпуск электромобилей ID.3

В Германии началось производство нового электромобиля Volkswagen ID.3. Автомобили сходят с конвейера предприятия, расположенного в городе Дрезден. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба немецкого бренда.

В начале 2021 года предприятие в Дрездене было модернизировано. Первые преобразования перед выпуском ID.3 проводились летом 2020 года. На этом этапе был модернизирован один из семи участков — так называемый «марьяж», на котором кузов стыкуется с ходовой частью.

Среди мер по переоборудованию, которые проводились зимой, можно отметить, например, возведение системы для установки панорамной крыши и адаптацию захватных устройств, предназначенных для установки места водителя и сидений.

Автомобиль Volkswagen ID.3 комплектуется электромотором мощностью 204 л.с. Хетчбэк способен ускоряться с места до 100 км/ч за 7,3 с. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.

3 февраля сообщалось, что Volkswagen представила в России новую специальную версию лифтбека Polo — Football Edition. Старт продаж запланирован на апрель 2021 года.

Новинка ориентирована на любителей футбола. Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника.