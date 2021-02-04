В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят продление договора СНВ-3

5 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Продление договора СНВ-3: значение для мировой безопасности».

Лидеры России и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает 5 февраля. Договор продлевается на пять лет без каких-либо дополнительных условий и изменений. Что это значит для стратегической стабильности и мировой безопасности, можно ли говорить, что традиционный контроль над вооружениями устарел, и что может прийти ему на смену, расскажут:

Евгений Бужинский, председатель Пир-Центра, вице-президент РСМД (онлайн);

Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД;

Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра, эксперт РСМД (онлайн);

Андрей Павлов, руководитель программы «Стратегические исследования» СПбГУ (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов участников съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.