Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Общество
У госпитализированного главы Ульяновска подтвердили коронавирус
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Спорт
В Казани начались тестовые соревнования Специальной Олимпиады
Экономика
ЦБ понизил курс евро на 5 февраля до 90,9 рубля
Мир
Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС
Спорт
Дацик ответил на угрозы камерунского бойца Дижона

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят продление договора СНВ-3

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

5 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Продление договора СНВ-3: значение для мировой безопасности».

Лидеры России и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает 5 февраля. Договор продлевается на пять лет без каких-либо дополнительных условий и изменений. Что это значит для стратегической стабильности и мировой безопасности, можно ли говорить, что традиционный контроль над вооружениями устарел, и что может прийти ему на смену, расскажут:

  • Евгений Бужинский, председатель Пир-Центра, вице-президент РСМД (онлайн);
  • Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД;
  • Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра, эксперт РСМД (онлайн);
  • Андрей Павлов, руководитель программы «Стратегические исследования» СПбГУ (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов участников съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021