Мантуров заявил о подготовке РФ и КНР к совместным испытаниям вакцин от COVID-19

Россия и Китай в ближайшее время могут объявить о совместных испытаниях комбинированной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что уже в ближайшие дни должно быть получено одобрение на начало клинических испытаний в ОАЭ комбинированной вакцины «Спутник V» и британской AstraZeneca. Документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поданы в ряд стран.

«В частности, будет проверена эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Первые предварительные результаты можно ждать уже в марте-апреле», — сказал Мантутов, слова которого приводит пресс-служба Минпромторга.

Министр подчеркнул, что это является важным примером кооперации российских и международных производителей вакцин, но на этом не планируется останавливаться.

«У РФПИ есть аналогичные запросы от китайских производителей. Ожидаем, что о совместных клинических испытаниях будет объявлено в ближайшее время», — уточнил глава Минпромторга.

Впервые о том, что Россия и Китай задумались о совместных испытаниях вакцин от COVID-19 сообщалось летом 2020 года. Тогда посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявлял, что российские и китайские фармацевтические компании обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от коронавируса.

2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препарат «Спутник V» разработанный Центром имени Гамалеи, является одной из лучших из вакцин от коронавируса.

Тогда же в Центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet. согласно данным третьей фазы испытаний, эффективность препарата превысила 91,6%, а среди категории старше 60 лет — 91,8%.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.