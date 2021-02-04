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Кокляев рассказал о значимости силового экстрима для России

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Представитель силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михали Кокляев рассказал о важности признания силового экстрима официальным видом спорта в Российской Федерации. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Мы стали сейчас официальным видом спорта, мы объединились в хорошую рабочую команду. Что я могу лично от себя пообещать? Я буду весь свой опыт, все свои знания, свое авторитетное имя направлять в развитие целого движения – силового экстрима», — сказал Кокляев.

Он отметил, что хотел бы пожелать всем причастным к сфере силового экстрима вновь выйти на федеральные каналы, так как сила до сих пор волнует граждан страны.

«Сила нашему государству нужна», — добавил тяжелоатлет.

В январе Кокляев сообщил, что силовой экстрим был признан официальным видом спорта России. Соответствующий приказ подписал министр спорта страны Олег Матыцин.

Кокляеву предстоит 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга» в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве встретиться на ринге со спортивным блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым.

Тарасов призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде» и заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически. Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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