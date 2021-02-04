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Машинно-тракторную станцию создали в Хабаровском крае перед посевной

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В Хабаровском крае в преддверии посевной кампании создали машинно-тракторную станцию. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

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Станция создана на базе АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». Туда могут обращаться аграрии, у которых нет средств на покупку собственной техники. Предполагается, что благодаря фонду в преддверии посевной в 2021 году на полях активизируются работы по расчистке осушительных каналов и земельных наделов от кустарников, пней, пишет РИА «Восток-Медиа».

В минсельхозе отмечают, что фермеры уже могут обращаться для проведения данной работы. В частности, они могут быть выполнены участках, которые аграрии используют на правах аренды.

«При этом работы можно будет оплатить как полностью, так и частично в рамках предоставления соответствующей формы поддержки. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем в рамках государственной программы. Необходимо вносить соответствующие изменения», — говорят специалисты.

В министерстве также планируют активизировать ввод в оборот земельных наделов краевой собственности. После приведения этих участков в порядок их будут передавать в аренду аграриям.

На сегодняшний день на территории Хабаровского края находится 400 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них 103 тыс. га не используются. До 2024 года власти намерены ввести в оборот 6,7 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения на них культурологических мероприятий.

В октябре прошлого года сообщалось о планах Хабаровского края самостоятельно обеспечивать себя овощами. К 2024 году власти планируют наладить производство овощей и таким образом избежать зависимости от поставок из Китая.

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