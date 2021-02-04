Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода установят в кремле

На территории Нижегородского кремля установят макет из бронзы исторической части города начала ХХ века. Автор рабочего макета в масштабе 1:250 — местный житель Олег Вдовин.

Он продемонстрировал свою работу в июле 2020 года на онлайн-заседании экспертной комиссии «Команды 800». Ее поддержали эксперты.

Автор предлагает установить объемный план старого города недалеко от Дмитриевской башни кремля. Это место могло бы стать местом сбора туристов. Кроме того, макет поможет экскурсоводам более полно рассказать об истории древней столицы Приволжья.

В бронзе должны отлить историческую часть и прилегающие к ней территории. Туда войдет не только кремль, но и участки в районе земляного вала. По предварительным данным, арт-объект будет 2,8 м в высоту и 1,9 м в ширину, пишет ИА «НьюсНН».

800-летний юбилей Нижнего Новгорода будут отмечать в 2021 году. К этому времени в городе должен появиться современный образовательный центр на 1,5 тыс. детей.

В декабре 2020 года губернатор Глеб Никитин говорил, что в городе планируют организовать и провести более 140 мероприятий в честь 800-летнего юбилея.