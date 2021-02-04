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Реставратор нашел в старом диване письмо 1969 года со сбывшимися предсказаниями

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В Великобритании реставратор мебели Питер Бекертон из города Питерборо обнаружил в старом диване письмо 1969 года со сбывшимися предсказаниями. Об этом сообщило издание The Mirror.

Письмо было написано 11-летней девочкой 23 февраля 1969 года и спрятано в спинке старого дивана, который принесли Бекертону на реставрацию. Письмо писалось в качестве домашнего задания, в нем школьница фантазировала о том, каким будет мир будущего. Она писала про 1980 год, но ее предсказания частично сбылись в начале XXI века.

Так, девочка предполагала, что через много лет у телефона появится экран и собеседники смогут видеть друг друга. Телевизоры, как она писала, превратятся в большие экраны из небольших коробок, управлять ими можно будет при помощи кнопок на подлокотниках кресла. Кроме того, школьница предполагала, что двери в домах станут электрическими и будут открываться нажатием кнопки, пишет «Москва 24».

Оказались в письме и несбывшиеся пророчества: девочка мечтала, что в будущем привычную еду заменит своеобразная жевательная резинка, после которой не придется мыть грязную посуду, отмечает телеканал «360».

Жена реставратора Роза Бекертон решила опубликовать письмо девочки в Сети, надеясь найти автора послания. Она призналась, что ее муж часто находит в мебели какие-то вещи, но это письмо — пока самая интересная его находка.

В октябре 2020 года королевский биограф Роберт Джобсон предсказал срок отречения Елизаветы II от престола. По его мнению, королева Великобритании уступит престол принцу Чарльзу в 2021 году, когда ей исполнится 95 лет.

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