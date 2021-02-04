Боррель высказался о «Северном потоке – 2»

Европейский союз заинтересован в хорошо отрегулированном и прозрачном рынке и не отдает предпочтения ни российскому газу, ни американскому сжиженному газу (СПГ). Однако ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он опроверг слухи о том, что Евросоюз рассматривает американский СПГ в качестве альтернативы российскому газу.

Боррель отметил, что «реальным конкурентом природному газу является мир без использования ископаемых источников энергии, что необходимо для борьбы с изменением климата во всем мире и что должно являться истинной целью».

«Таким образом, наши отношения с Россией в области энергетики в будущем должны быть сконцентрированы на энергетическом переходе. А природный газ сыграет ключевую роль в этом переходе», — сказал он в интервью «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС помешать реализации проекта, Боррель указал, что «Северный поток – 2» — не общеевропейский проект и решение о его строительстве должны принимать страны ЕС, которые в нем участвуют.

«ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, осуществляющих законную длительность. <…> Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — напомнил он.

Накануне, 3 февраля, посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что уверен в способности Германии и Европы определить свою энергетическую политику без вмешательств извне. Он подчеркнул, что проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей и усиливает энергобезопасность Германии в условиях перехода к зеленым источникам энергии.

Днем ранее, 2 февраля, власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.