Welt сравнила вакцину «Спутник V» с запуском СССР первого спутника

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» удивила Запад точно так же, как запуск в космос первого искусственного спутника Земли, осуществленный СССР в 1957 году. Такое сравнение сделал журналист Жак Шустер в газете Die Welt.

Тот факт, что «Спутник V», который раньше других препаратов поступил на рынок, показал, что Россия больше, чем «Верхняя Вольта с ядерными ракетами», отмечается в тексте. Такой фразой когда-то СССР охарактеризовал бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт. При этом Шустер заявил, что с момента запуска первого спутника Земли Россия якобы не смогла ничем удивить Запад с технической точки зрения.

Вместе с этим журналист указал на статью о «Спутнике V», вышедшую в авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Шустер отметил, что данные, приведенные в материале, доказывают высокую эффективность российского препарата.

Речь идет о статье журнала, в которой он опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Согласно приведенным данным, после анализа данных более 19 тыс. добровольцев эффективность препарата составила 91,6%. При этом эффективность среди группы добровольцев старше 60 лет составила 91,8%. При этом серьезных побочных эффектов при использовании вакцины выявлено не было. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ, пишет «Газета.ру».

После этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Организации Объединенных Наций (ООН) положительно оценили данные о высокой эффективности «Спутника V». Он отметил, что ООН ждет официального одобрения вакцины от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и после этого сможет рассматривать вопрос об использовании препарата.

В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в организации считают представленные результаты испытаний доказательством качества препарата. Также она отметила, что сейчас ведутся переговоры с разными производителями вакцин от коронавирусной инфекции, которые смогут предоставить лекарство нуждающимся странам.

«Спутник V» стал первой в России и в мире вакциной от COVID-19, он был зарегистрирован 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Среди западных стран только Венгрия отважилась ее одобрить к концу года, за что на нее обрушился шквал критики.