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Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС
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Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС

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В Евросоюзе пока не считают вакцинацию от коронавируса достаточным параметром для въезда на территорию объединения. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил «Интерфаксу» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев с учетом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром», ― сказал он агентству.

Ранее, 25 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК ужесточила санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Она подчеркнула, что крайне важно отказаться от необязательных поездок.

Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

20 января глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер сообщил, что страны Евросоюза пока не рассматривали возможность сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательным условием для выдачи шенгенских виз.

16 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введения иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 4 февраля, на планете зарегистрировано свыше 104,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 76,7 млн.

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