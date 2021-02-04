Десять человек за один день пострадали от гололеда в Саратове

В скорую помощь Саратова в период с 15:30 3 февраля до 9:00 4 февраля обратились 10 человек, получивших травмы на улице. Среди пострадавших — пятилетний ребенок, поскользнувшийся на остановке, а также 77-летняя женщина, упавшая во дворе дома.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональный минздрав, состояние всех пациентов средней тяжести. Они госпитализированы в профильные стационары.

3 февраля сообщалось о 18 пострадавших в Саратове за два дня. Жители города обратились к губернатору Валерию Радаеву с просьбой объяснить, почему власти не используют для уборки улиц закупленные три года назад пневмомолоты.

В Москве 3 февраля был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлен до полуночи субботы, 6 февраля.