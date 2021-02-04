Учителей задержали после инцидента с ребенком в бассейне в ХМАО

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) двух учителей физкультуры задержали после того, как девятилетний ребенок чуть не утонул в бассейне. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, двое педагогов проводили урок в бассейне с учениками 3-го класса и не приняли мер для сохранения здоровья и безопасности детей. Девятилетний ребенок, который не имел опыта в плавании, потерял сознание, когда его легкие заполнились водой. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ребенок был госпитализирован.

Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В конце января в Санкт-Петербурге полуторагодовалый ребенок был госпитализирован после посещения бассейна в спа-центре. У малыша диагностировали острое ингаляционное отравление озоном.