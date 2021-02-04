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Спорт
Дацик ответил на угрозы камерунского бойца Дижона

Дацик ответил на угрозы камерунского бойца Дижона

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Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик рассказал 4 февраля, что без эмоций воспринял угрозы своего соперника камерунца Тайсона Дижона.

Ранее Дижон попытался разозлить Дацика и сказал следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!». После этого камерунец зарычал и продемонстрировал угрожающий жест — «перерезанное горло».

«Это вообще кто? Эмоций у меня никаких не возникло. Один уже пообещал посушить мне ноги, посмотрим на ринге, как этот посушит мне голову», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Дацика.

Кроме того, он добавил, что готовится «убивать на ринге» Дижона.

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В свою очередь чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов заявил, что бой Дацика и Дижона будет «жестким», так как россиянин давно не выходил на ринг и теперь должен показать всю свою мощь.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Вместе с тем с таким прогнозом не согласен спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

Турнир «Короли ринга» с участием именитых боксеров, бойцов смешанных единоборств и популярных блогеров состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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