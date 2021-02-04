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Терапевт рассказала о безопасных занятиях в спортзале в маске

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом» в четверг, 4 февраля, рассказала, как безопасно заниматься силовыми упражнениями в тренажерном зале в защитной маске.

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По словам специалиста, в процессе силовой тренировки в маске может возникнуть недостаток кислорода, из-за чего может ухудшиться самочувствие. В этом случае важно прекратить тренировку и отдохнуть.

«Если возникает недостаток кислорода, необходимо снизить темп и внимательно следить, чтобы у вас не появились одышка и головокружение. Если они возникают, нужно остановиться, отдохнуть, выпить воды и приступить к упражнениям с меньшим весом или в более медленном темпе. Главное, заниматься без фанатизма, контролируя свое самочувствие», — подчеркнула врач.

Если же тренировка в маске проходит нормально, то можно спокойно продолжать упражнения, отметила специалист. Если заниматься тяжело, следует подобрать оптимальную для себя нагрузку. Людям с хроническими заболеваниями перед занятиями следует проконсультироваться со спортивным врачом, чтобы составить индивидуальный комплекс упражнений с учетом особенностей организма.

Если человек переусердствует с нагрузками, то это может привести к обмороку. Врач напомнила, что относиться к нему равнодушно не следует, поскольку есть риск получить травмы при падении: пол в спортзалах заставлен спортивным инвентарем.

Помимо этого врач призвала заниматься в обычной одноразовой медицинской маске. При себе их необходимо иметь несколько штук, чтобы можно было сразу заменить маску, если она намокнет. Если вариант хлопчатобумажных масок предпочтительнее, то их в зал следует приносить две-три штуки.

2 февраля доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал возможный срок отмены масочного режима. По его словам, необходимый процент населения с иммунитетом к COVID-19 в РФ может появиться примерно через четыре месяца.

Врач еще раз подчеркнул, что ослабление ограничений будет зависеть от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с вирусом.

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