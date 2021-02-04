Капремонт детской поликлиники в селе в Приамурье завершат в середине марта

В селе Константиновка Амурской области продолжается капитальный ремонт детской поликлиники, завершить его намерены в середине марта этого года. Ход работ проинспектировал губернатор Василий Орлов.

Как сообщает региональное правительство, сейчас в поликлинике идет отделка помещений. Рабочие уже завершили обустройство систем отопления, вентиляции, электроснабжения, очистки воды, канализации, пишет Амурская Служба Новостей.

Регистратура после обновления будет работать по принципу «Бережливой поликлиники». Главврач Константиновской больницы Светлана Павленко отмечает, что это позволит комфортно и без очередей принимать детей.

На первом и втором этажах будут кабинеты педиатров, узких специалистов, кабинет функциональной диагностики. Их оснастят новым оборудованием.

Ремонт в поликлинике стартовал в октябре 2020 года и завершится в марте 2021-го. Стоимость работ составила 30 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.