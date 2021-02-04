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Убившего ветерана в Капитолии полицейского не станут судить

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Полицейскому, который застрелил ветерана Военно-воздушных сил США Эшли Бэббит, не предъявили обвинения. Инцидент произошел во время беспорядков в Капитолии, передает телеканал «Известия». Расследование пришло к выводу, что офицер не нарушал закон. Окончательное решение примет прокуратура США. Бэббит была сторонницей предыдущего президента Америки Дональда Трампа и участвовала в митинге против фальсификации выборов 6 января. Офицер полиции застрелил женщину, когда она пыталась пролезть в разбитое окно здания конгресса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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