Дворец бракосочетания откроют в историческом здании в Твери

В Твери в сентябре этого года должно завершиться строительство областного Дворца бракосочетания. С ходом ремонтных работ ознакомился губернатор Игорь Руденя. Именно по его поручению создается новый загс. Глава региона считает этот проект важным в семейной политике Тверской области.

Загс расположится в историческом здании в Свободном переулке. До начала ремонта специалисты изучили данные Госархива. В помещении удалось сохранить архитектурные элементы, такие, как лепнину. При отделке пространства использованы классические интерьерные решения и долговечные материалы, мрамор и гранит.

Сейчас идут фасадные и внутренние работы, обустраивается архитектурная подсветка. В будущем рядом со зданием установят скульптуры и расширят общественное пространство.

Как пишут «Тверские ведомости», в здании также оборудуют 27 кабинетов для предоставления госуслуг и четыре зала для торжеств. Регистрацию брака будут проводить в трех залах, а еще в одном — торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Также предусмотрена доступная среда для маломобильных людей.