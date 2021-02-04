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В Казани начались тестовые соревнования Специальной Олимпиады

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В Казани 4 февраля начались соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта стартовали в Казани. Об этом в четверг сообщает пресс-служба соревнований.

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Предполагается, что проведение состязаний позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

В пресс-службе уточнили, что участниками соревнований станут 600 спортсменов с особенностями интеллектуального развития из 36 регионов России. Также к ним присоединятся 210 спортивных судей и 490 волонтеров.

Спартакиада включает в себя соревнования по шести видам спорта: бег на снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек.

В Специальной Олимпиаде принимают участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. На играх 22-го года они поборются за победу в семи дисциплинах: горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, беге на снегоступах и флорболе. Соревнования состоятся 22–28 января 2022 года. Игры должны были пройти в 2021-м, но сроки пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса.

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