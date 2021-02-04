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У госпитализированного главы Ульяновска подтвердили коронавирус
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У госпитализированного главы Ульяновска подтвердили коронавирус

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Коронавирусную инфекцию подтвердили у главы города Ульяновск Сергея Панчина. Его госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ). Об этом он написал в Instagram в четверг, 4 февраля.

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«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в связи с выявлением коронавируса у супруги перешел на самоизоляцию, а недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат», — сообщил чиновник.

По словам Панчина, заболевание протекает в легкой форме. «Как говорят врачи, прогноз благоприятный, иду на поправку», — добавил он.

Также глава города отметил, что в начале января сделал первую прививку от коронавируса. Следующая должна была быть сделана 3 февраля. Он предположил, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме.

Панчин с 20 января ушел на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его супруги. Он продолжал работу и перевел все совещания в дистанционный режим.

Информация о заражении Панчина коронавирусом появилась накануне, сообщает телеканал «Звезда».

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области подтверждено 44 485 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 115 человек. В регионе умерли 644 пациента с подтвержденной инфекцией.

За минувшие сутки в России выявили 16 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2095 случаев заболевания коронавирусом, уточняет RT.

Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 3 917 918. Зарегистрировано 3 389 913 выздоровевших, скончались 75 205 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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