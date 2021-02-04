Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Общество
У госпитализированного главы Ульяновска подтвердили коронавирус
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Спорт
В Казани начались тестовые соревнования Специальной Олимпиады
Экономика
ЦБ понизил курс евро на 5 февраля до 90,9 рубля
Мир
Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС
Спорт
Дацик ответил на угрозы камерунского бойца Дижона

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанными на незаконных акциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 февраля, признал, что в Москве на несанкционированных акциях было задержано больше их участников, чем могут разместить столичные спецприемники. При этом он указал, что ситуацию спровоцировали сами задержанные.

Попали в десятки: почему задержанных на митингах всё чаще отправляют под арест
Участники незаконных акций в столице чаще всего получают от 5 до 15 суток

Песков отметил, что незаконные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.

«Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому, к сожалению, возникают такие последствия», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что у задержанных на несанкционированных акциях возникают проблемы при доставке в спецприемники. Он призвал обратить внимание на то, что речь идет о людях, которые принимали участие в несанкционированных акциях, и отметил, что компетентные органы принимают меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций, в первую очередь нужно говорить об этом», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, показывали ли российскому лидеру Владимиру Путину кадры из спецприемников, Песков заявил, что нет, при этом снова указал, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки.

Ранее в феврале в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве не соблюдаются нормы площади содержания людей, — в частности, сообщалось, что в восьмиместную камеру временно разместили 28 человек. Также появилась информация о том, что автобусы с задержанными на незаконных акциях якобы несколько часов простаивают у центра.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в четверг уточнил, что проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в ЦВСИГ в деревне Сахарово связаны с процедурой их оформления.

«Некоторые проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Их нужно оформить документально, осмотреть, направить на банные процедуры», — цитирует его ТАСС.

При этом он заявил, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10–12 часов, а также о якобы умышленном создании невыносимых условий содержания в центре не соответствует действительности.

«Никто специально не держит людей в помещении с маленькой площадью, никто не ставит целью сделать так, чтобы люди испытывали мучения там. После прохождения всех формальных процедур проблемы с размещением задержанных будут решены», — отметил он.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в свою очередь заявила, что сейчас все задержанные на несанкционированных акциях расселены по камерам.

«Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день Песков заявил, что задержания участников несогласованных акций нельзя называть репрессиями. Он подчеркнул, что задержанные — кто-то по своей воле, кто-то став жертвой подстрекателей — распространяли призывы к участию в несанкционированных мероприятиях и были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции в ходе этих акций.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021