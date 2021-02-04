В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанными на незаконных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 февраля, признал, что в Москве на несанкционированных акциях было задержано больше их участников, чем могут разместить столичные спецприемники. При этом он указал, что ситуацию спровоцировали сами задержанные.

Песков отметил, что незаконные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.

«Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому, к сожалению, возникают такие последствия», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что у задержанных на несанкционированных акциях возникают проблемы при доставке в спецприемники. Он призвал обратить внимание на то, что речь идет о людях, которые принимали участие в несанкционированных акциях, и отметил, что компетентные органы принимают меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций, в первую очередь нужно говорить об этом», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, показывали ли российскому лидеру Владимиру Путину кадры из спецприемников, Песков заявил, что нет, при этом снова указал, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки.

Ранее в феврале в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве не соблюдаются нормы площади содержания людей, — в частности, сообщалось, что в восьмиместную камеру временно разместили 28 человек. Также появилась информация о том, что автобусы с задержанными на незаконных акциях якобы несколько часов простаивают у центра.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в четверг уточнил, что проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в ЦВСИГ в деревне Сахарово связаны с процедурой их оформления.

«Некоторые проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Их нужно оформить документально, осмотреть, направить на банные процедуры», — цитирует его ТАСС.

При этом он заявил, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10–12 часов, а также о якобы умышленном создании невыносимых условий содержания в центре не соответствует действительности.

«Никто специально не держит людей в помещении с маленькой площадью, никто не ставит целью сделать так, чтобы люди испытывали мучения там. После прохождения всех формальных процедур проблемы с размещением задержанных будут решены», — отметил он.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в свою очередь заявила, что сейчас все задержанные на несанкционированных акциях расселены по камерам.

«Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день Песков заявил, что задержания участников несогласованных акций нельзя называть репрессиями. Он подчеркнул, что задержанные — кто-то по своей воле, кто-то став жертвой подстрекателей — распространяли призывы к участию в несанкционированных мероприятиях и были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции в ходе этих акций.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.