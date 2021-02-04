Мишустин и Лихачев обсудили сотрудничество РФ со странами ЕАЭС в атомной сфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного использования атомной энергии. Стенограмму беседы в четверг, 4 февраля, приводит пресс-служба правительства РФ.

По мнению главы кабинета министров, задачи, стоящие перед «Росатомом», будут способствовать достижению национальных целей развития. Он также отметил успешную международную деятельность корпорации.

«То большое количество задач, которые сегодня стоят, и в первую очередь задачи, которые будут способствовать достижению национальных целей развития, которые были поставлены перед нами президентом Российской Федерации, они очень важны для всех нас. Сегодня очень много проектов у корпорации «Росатом», которые были задуманы несколько лет тому назад, уже реализуются», — сказал Мишустин.

Он обратил внимание на то, что ученые и другие сотрудники атомной промышленности «уже более трех четвертей века» делают вклад в успешное развитие отрасли, и это повод для гордости. Также председатель правительства отметил разнонаправленность деятельности госкорпорации.

«Мне кажется, что «Росатом» уже давно вышел за рамки только лишь вопросов, связанных с ядерной энергетикой, — вы занимаетесь целым рядом технологий в более широком плане. Это цифровые технологии, это и квантовые вычисления и лазерная техника, и многое другое», — перечислил Мишустин.

Помимо того премьер указал на успехи госкорпорации на международном уровне.

«Очень важно еще отметить и вашу международную деятельность. В 12 странах сегодня «Росатом» ведет активнейшую деятельность», — уточнил он.

В числе крупных и значимых проектов глава кабинета министров назвал строительство первых атомных электростанций (АЭС) в Белоруссии и Узбекистане, сотрудничество с Арменией в вопросе продления сроков эксплуатации Армянской АЭС, комплексную программу сотрудничества с Казахстаном, приведение в безопасное состояние бывших уранодобывающих предприятий Киргизии.

В свою очередь Лихачев предположил, что уровень сотрудничества в сфере атомной энергетики, достигнутый в рамках СНГ, может послужить ступенью для перехода на качественно новый уровень интеграции, где большой потенциал имеет развитие атомной отрасли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мишустин и Лихачев также обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами — участницами ЕАЭС в области мирного использования атомной энергии.

Встреча была приурочена к заседанию Евразийского межправительственного совета, которая состоится 5 февраля. В рамках заседания участники обсудят вопросы стратегии до 2025 года, утверждения перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021–2022 годах, а также обеспечение работы единого рынка услуг в сфере строительства.

Страны евразийской «пятерки» (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) обсудили 9 сентября Стратегию развития Евразийского союза до 2025 года, принятие которой планируется на Высшем евразийском экономическом совете. Обсуждались в том числе синхронизация национальных маркировок товаров внутри «пятерки», цифровизация экономики, создание системы единого регулирования в части госзакупок, поддержка экспорта в торговле с третьими странами и другие вопросы.