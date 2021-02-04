Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Общество
В театре рассказали о выздоровлении Фрейндлих после COVID-19
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Общество
Синоптик пообещал интенсивный снегопад в Москве 4 февраля
Общество
Конституционный суд исключил практику «друзей суда»
Спорт
Дюкова переизбрали на пост президента РФС
Мир
Украинский поселок захотели переименовать в Нью-Йорк

Мишустин и Лихачев обсудили сотрудничество РФ со странами ЕАЭС в атомной сфере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного использования атомной энергии. Стенограмму беседы в четверг, 4 февраля, приводит пресс-служба правительства РФ.

Сила интеграции: ЕАЭС планирует укрепить позиции на мировой площадке
Глобальной задачей остается обеспечение представленности Союза в ООН, Всемирной таможенной организации и ВТО

По мнению главы кабинета министров, задачи, стоящие перед «Росатомом», будут способствовать достижению национальных целей развития. Он также отметил успешную международную деятельность корпорации.

«То большое количество задач, которые сегодня стоят, и в первую очередь задачи, которые будут способствовать достижению национальных целей развития, которые были поставлены перед нами президентом Российской Федерации, они очень важны для всех нас. Сегодня очень много проектов у корпорации «Росатом», которые были задуманы несколько лет тому назад, уже реализуются», — сказал Мишустин.

Он обратил внимание на то, что ученые и другие сотрудники атомной промышленности «уже более трех четвертей века» делают вклад в успешное развитие отрасли, и это повод для гордости. Также председатель правительства отметил разнонаправленность деятельности госкорпорации.

«Мне кажется, что «Росатом» уже давно вышел за рамки только лишь вопросов, связанных с ядерной энергетикой, — вы занимаетесь целым рядом технологий в более широком плане. Это цифровые технологии, это и квантовые вычисления и лазерная техника, и многое другое», — перечислил Мишустин.

Помимо того премьер указал на успехи госкорпорации на международном уровне.

«Очень важно еще отметить и вашу международную деятельность. В 12 странах сегодня «Росатом» ведет активнейшую деятельность», — уточнил он.

В числе крупных и значимых проектов глава кабинета министров назвал строительство первых атомных электростанций (АЭС) в Белоруссии и Узбекистане, сотрудничество с Арменией в вопросе продления сроков эксплуатации Армянской АЭС, комплексную программу сотрудничества с Казахстаном, приведение в безопасное состояние бывших уранодобывающих предприятий Киргизии.

В свою очередь Лихачев предположил, что уровень сотрудничества в сфере атомной энергетики, достигнутый в рамках СНГ, может послужить ступенью для перехода на качественно новый уровень интеграции, где большой потенциал имеет развитие атомной отрасли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мишустин и Лихачев также обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами — участницами ЕАЭС в области мирного использования атомной энергии.

Встреча была приурочена к заседанию Евразийского межправительственного совета, которая состоится 5 февраля. В рамках заседания участники обсудят вопросы стратегии до 2025 года, утверждения перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021–2022 годах, а также обеспечение работы единого рынка услуг в сфере строительства.

Страны евразийской «пятерки» (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) обсудили 9 сентября Стратегию развития Евразийского союза до 2025 года, принятие которой планируется на Высшем евразийском экономическом совете. Обсуждались в том числе синхронизация национальных маркировок товаров внутри «пятерки», цифровизация экономики, создание системы единого регулирования в части госзакупок, поддержка экспорта в торговле с третьими странами и другие вопросы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021