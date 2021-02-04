Массовый мор рыбы в пруду в Липецке объяснили падением уровня воды

Специалисты объяснили причины массовой гибели рыбы в пруду в Липецке. В водоеме отметили снижение объема воды и содержания растворенного в воде кислорода.

Мор рыбы был выявлен 18 января в садоводческом товариществе «Металлург-3». Целые стаи дохлой рыбы были замечены подо льдом в пруду. Исследования провели специалисты Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

При обследовании береговой линии было отмечено существенное снижение уровня воды, расстояние от многолетней береговой линии до границы ледового покрытия составило 1 м. На дне водоема обнаружена мертвая плотва. Эта рыба считается одной из самых чувствительных к кислородному голоданию.

При осмотре территории источники загрязнения не обнаружены, сообщает GOROD48.

В ноябре 2020 года сообщалось о возбуждении уголовного дела после массовой гибели рыбы в реке Глотиха в Соликамске. В водоеме погибло более 400 особей различных видов. Установлением источников загрязнения занялась прокуратура.