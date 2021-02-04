Более 70 семей получили земельные участки в Подмосковье в январе

На территории Московской области в январе 2021 года земельные участки получили 73 многодетные семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«За три рабочие недели 2021 года администрации городских округов предоставили бесплатные земельные участки 73 многодетным семьям», — цитирует главу ведомства Наталью Адгамову интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Более всего участков предоставлено в Озерах – недвижимость получили 13 семей. В Богородском землю передали 12 семьям, в Ступино — 11, в Клину и Зарайске — по шесть, в Лыткарино и Егорьевске — по четыре участка.

Землю выделили семьям из 18 округов Подмосковья.

В августе 2020 года сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям, в которых родился пятый ребенок.