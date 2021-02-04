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Карантин по бешенству ввели в нескольких селах Тюменской области

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Бешенство выявили на нескольких территориях в Тюменской области. Власти ввели карантин в населенных пунктах и лесном массиве.

Ограничительные мероприятия действуют в селах Большая Ченчерь и Смирное в Казанском районе, в селе Бобылево Исетского района, а также в деревне Сингуль Ялуторовского района. Кроме того, карантин действует в лесном массиве вблизи Богандинского сельского поселения. Об этом сообщает портал «Наш город».

Во время карантина местным жителям запрещено торговать и перевозить животных. Также под ограничение попадает отлов диких животных.

1 февраля вышло постановление об отмене карантина в деревне Орловка в Ишимском районе и поселке Кизак в Упоровском районе.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Волгоградской области выявлены случаи бешенства. Власти ввели карантин на опасных территориях. очаги будут ликвидированы в течение трех месяцев.

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