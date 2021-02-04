Один человек погиб и один пострадал при пожаре в жилом доме в Якутии

В Верхоянском районе Якутии произошел пожар в жилом доме в поселке Батагай. Погиб один человек, еще один пострадал, сообщили ИА SakhaNews в ГУ МЧС России по региону.

Утром 4 февраля в ведомство поступила информация о возгорании в четырехквартирном доме. Огонь начался в одной из квартир и перешел на кровлю.

В результате пожара погиб 47-летний мужчина, его тело обнаружили в ходе разбора и проливки места происшествия. Также пострадала 34-летняя хозяйка квартиры. Ее госпитализировали в медучреждение с ожогом первой-второй степени.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Повреждены две квартиры и кровля.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Якутии Надежда Дворецкая рассказала ИА SakhaNews, что по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Следователи уже изъяли электрообогреватель и фрагменты проводки для проведения экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.