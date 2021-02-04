Работников кладбища в Брянске осудили за мошенничество при захоронениях

В Брянске вынесен обвинительный приговор в отношении двух сотрудников кладбища. По данным правоохранительных органов, подсудимые требовали деньги от родственников усопших за дополнительные услуги.

С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года 27-летний рабочий по благоустройству вводил в заблуждение брянцев. Он требовал за захоронение и дополнительные услуги от 5,5 тыс. до 33 тыс. рублей. В итоге мужчина незаконно получил более 190 тыс. рублей. К одному из нарушений он привлек 50-летнего смотрителя кладбища, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество. Суд назначил обвиняемым по два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Смотритель кладбища также должен выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей и на год лишен права занимать руководящие должности.

В конце января в Липецке приостановили захоронения на кладбище «Желтые Пески». Причиной стало затопление участка погоста.