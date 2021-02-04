Ямочный ремонт возобновили на улицах в Липецке

Сотрудники муниципального управления благоустройства в Липецке начали работы по ямочному ремонту на проезжей части. До конца недели работы пройдут в центре города, в районах Сокола и Опытной.

Ежедневно специалисты устраняют от 200 до 400 кв. м ям. Ремонт проводят в тех местах, где наиболее вероятны ДТП. Технология использования литой асфальтобетонной смеси позволяет проводить ремонт даже на мокрых участках дорог. Об этом пишет LipetskMedia. По возможности рабочие откачивают воду и продувают поверхность дороги перед укладкой смеси.

3 февраля специалисты работали на улицах Катукова, Московской и Студеновской. 4 февраля ямы залатают на улицах 50 лет НЛМК и Неделина.

Рабочие уточняют, что смесь затвердевает за пять минут. Ремонтируемые участки быстро открывают для движения.

С начала года ямы убрали с участков общей площадью 1761 кв. м. Всего использовано 215 т литой смеси.