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Судебный процесс над экс-руководством Белгазпромбанка назначен на 17 февраля

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Верховный суд Белоруссии 17 февраля начнет судебный процесс по уголовному делу о коррупции в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Такое решение инстанция приняла в четверг, 4 февраля, в ходе предварительного судебного заседания по этому уголовному делу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Назначить судебное разбирательство коллегиально в открытом судебном заседании в помещении суда Московского района Минска на 11:00 (совпадает с мск) 17 февраля 2021 года», — заявил судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

24 июля 2020 года председателю правления банка Виктору Бабарико предъявили обвинение в получении взятки в составе организованной группы. Следствие считает, что он, будучи руководителем Белгазпромбанка, получил от коммерсантов взятки в сумме 28 млн белорусских рублей (более 833 млн российских рублей) и распределил эту сумму среди сотрудников.

Кроме того, Бабарико обвиняют в даче взятки, уклонении от налогов и отмывании доходов.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, по делу Белгазпромбанка задержаны около 30 человек.

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»).

18 июня был задержан Бабарико. Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, ее возглавила экс-глава нацбанка Надежда Ермакова.

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