На охрану водных ресурсов Астраханской области направят 500 млн рублей

В 2021 году более 500 млн рублей потратят на охрану водных ресурсов в Астраханской области. Сумма была озвучена на встрече губернатора Игоря Бабушкина и руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова.

Стороны обсуждали итоги проекта «Оздоровление Волги» за 2020 год. В Астраханской области были проведены изыскания на рукаве реки Ахтубы в Ахтубинском и Харабалинском районах, а также ерике Черепашка. Кроме того, были построены шлюзы-регуляторы.

В 2021 году в регионе стартуют работы по углублению дна на трех водных трактах в зоне западно-подстепных ильменей в Икрянинском и Лиманском районах. Также планируется строительство шлюза-регулятора между протоком Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе. Об этом пишет «Астрахань-24».

На текущий момент фиксируется низкий уровень запасов воды в Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах. Бабушкин и Кириллов обсудили вопрос сокращения сбросов воды в феврале.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 162 млн рублей направят на расчистку русел рек в 2021 году.