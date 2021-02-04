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АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
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АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приступил к серийному производству обновленной модели Lada Largus. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба бренда.

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Тест-драйв новой Lada Niva Travel

Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».

Обновленная модель Lada Largus получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлена новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

О старте приема предзаказов на обновленный Lada Largus будет объявлено дополнительно.

28 января сообщалось, что бывший дизайнер АвтоВАЗа Валерий Семушкин высказал свое мнение об облике внедорожника Lada Niva Travel — преемнике Chevrolet Niva.

Дизайнер раскритиковал громоздкую переднюю часть внедорожника, которая не сочетается с боковинами и общей формой кузова. Кроме того, накладки на колесные арки, по его словам, тоже не совсем органичны и производят впечатление не очень профессионального тюнинга.

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