Лесные пожары в Австралии полыхают четвертый день

Лесные пожары на северо-востоке от австралийского города Перт продолжаются уже четвертый день. Огонь уничтожил 81 дом, жителей всех ближайших городов эвакуировали, передает телеканал «Известия». Потушить пожары мешает сильный ветер, который увеличивает площадь возгорания. С пламенем борются более 250 пожарных. Власти задействовали несколько больших воздушных танкеров.

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