Два человека погибли в ДТП с трактором в Оренбургской области

Легковой автомобиль и трактор столкнулись на трассе в Оренбургской области. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на автодороге Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск на территории Бузулукского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с колесным трактором К-701, стоявшим на обочине. Об этом пишет 56orb.ru.

От полученных травм 69-летний водитель легковушки и его 33-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

3 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела в Крыму по факту столкновения двух легковых автомобилей. В салоне одной из машин находились полицейские и подследственный, которые направлялись в следственный изолятор. В результате столкновения погибли трое сотрудников правоохранительных органов.