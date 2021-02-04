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Дюкова переизбрали на пост президента РФС

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Действующего руководителя Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова переизбрали на должность президента этой организации. Об этом сообщается на сайте РФС 4 февраля.

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Решение приняли единогласно на конференции в Москве в четверг. Этот пост он будет занимать четыре года.

Дюкова впервые избрали президентом РФС 22 февраля 2019 года.

В том же году он стал первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и членом Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта.

Глава РФС также является кандидатом на включение в исполком УЕФА.

20 января сообщалось, что Александр Дюков занял первое место в рейтинге самых влиятельных персон отечественного футбола по версии газеты «Спорт-Экспресс».

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