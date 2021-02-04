Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Общество
В театре рассказали о выздоровлении Фрейндлих после COVID-19
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Общество
Синоптик пообещал интенсивный снегопад в Москве 4 февраля
Общество
Конституционный суд исключил практику «друзей суда»
Спорт
Дюкова переизбрали на пост президента РФС
Мир
Украинский поселок захотели переименовать в Нью-Йорк
Сюжет:

Синоптик пообещал интенсивный снегопад в Москве 4 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве вечером в четверг, 4 февраля, прогнозируется интенсивный снегопад. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

По словам специалиста, за погоду в Центральной России отвечает холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. В этой связи к вечеру в Московском регионе ожидается интенсивный снегопад с ухудшением видимости до 800 м, пишет RT.

Тишковец рассказал, что в столице днем местами возможен небольшой снег, а вечером ожидается метель. Температура воздуха будет в пределах от 0 до –2 градусов, вечером начнется похолодание до –5…–10 градусов. Пик снегопада ожидается вечером в период с 18:00 до 21:00, после чего интенсивность осадков начнет спадать. Сам снегопад продлится до утра пятницы, 5 февраля. Всего выпадет до 10 мм снега, что составляет треть от месячной нормы, пишет агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам, скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Как пишет РИАМО, в Москве и области за прошедшие сутки выпало до 3 мм осадков, что составляет более 8% от месячной нормы февраля. В некоторых районах Подмосковья снежный покров вырос до 31 см.

Ранее в этот же день сообщалось, что москвичей на следующей неделе ждут морозы до –30 градусов, которых в городе не было около 10 лет.

Кроме того, 4 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об аномальном похолодании в европейской части России. При этом регионы, которые находятся южнее Москвы, ожидают сильные осадки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021