Синоптик пообещал интенсивный снегопад в Москве 4 февраля

В Москве вечером в четверг, 4 февраля, прогнозируется интенсивный снегопад. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, за погоду в Центральной России отвечает холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. В этой связи к вечеру в Московском регионе ожидается интенсивный снегопад с ухудшением видимости до 800 м, пишет RT.

Тишковец рассказал, что в столице днем местами возможен небольшой снег, а вечером ожидается метель. Температура воздуха будет в пределах от 0 до –2 градусов, вечером начнется похолодание до –5…–10 градусов. Пик снегопада ожидается вечером в период с 18:00 до 21:00, после чего интенсивность осадков начнет спадать. Сам снегопад продлится до утра пятницы, 5 февраля. Всего выпадет до 10 мм снега, что составляет треть от месячной нормы, пишет агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам, скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Как пишет РИАМО, в Москве и области за прошедшие сутки выпало до 3 мм осадков, что составляет более 8% от месячной нормы февраля. В некоторых районах Подмосковья снежный покров вырос до 31 см.

Ранее в этот же день сообщалось, что москвичей на следующей неделе ждут морозы до –30 градусов, которых в городе не было около 10 лет.

Кроме того, 4 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об аномальном похолодании в европейской части России. При этом регионы, которые находятся южнее Москвы, ожидают сильные осадки.