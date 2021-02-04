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Welt сравнила вакцину «Спутник V» с запуском СССР первого спутника

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Россия удивила Запад своей вакциной от коронавируса «Спутник V», подобно тому как в 1957 году СССР удивил запуском в космос первого искусственного спутника Земли. Об этом заявил журналист Жак Шустер в своей публикации в газете Die Welt.

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Он отмечает, что с 1957 Россия не могла ничем удивить западные страны с технической точки зрения. Только вакцина, которая раньше других препаратов поступила на рынок, показала, что, Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ядерными ракетами» — так Советский Союз охарактеризовал бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт (1974–1982 годы).

Шустер обратил внимание на публикацию об этой вакцине в авторитетном медицинском журнале The Lancet. По его словам, это доказывает высокую эффективность препарата.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» 2 февраля. В статье говорится, что эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Эффективность среди группы добровольцев старше 60 лет составила 91,8%. В результате исследований не обнаружили серьезных побочных эффектов на введение вакцины. Гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% участников испытаний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поприветствовала публикацию. Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что статья говорит об эффективности российской вакцины.

«Спутник V» стал первой в России и в мире вакциной от COVID-19, он был зарегистрирован 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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