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Украинский поселок захотели переименовать в Нью-Йорк

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Поселок Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области захотели переименовать в Нью-Йорк. Об этом в среду, 3 февраля, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Как рассказал председатель комитета, депутат от партии «Слуга народа» Андрей Клочко, с инициативой о переименовании поселка в Нью-Йорк выступила Донецкая областная военно-гражданская администрация. При обсуждении этого вопроса в раде отметили, что Нью-Йорк — это историческое название поселка до 1951 года, пишет НСН.

Как пишет сайт kp.ru, в населенном пункте Новгородское в настоящее проживает порядка 10 тысяч человек. На территории поселка расположены железнодорожная станция Фенольная, а также Дзержинский фенольный завод.

Как отмечает телеканал, поселок Нью-Йорк основали в XVIII веке на территории Восточной Украины немцы-меннониты. Они были приглашены в Россию Екатериной II, пишет REGNUM. Она же выделила им для заселения эту землю. В ХIХ веке земли в районе этого поселка получил род Голицыных, отмечает телеканал «360».

В июле 2020 года улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего в Донбассе военнослужащего Юрия Литвинского.

Власти Украины начали переименовывать улицы, скверы и площади в 2015 году после принятия закона, запрещающего пропаганду советской символики. В апреле 2019 года глава Украинского института памяти Владимир Вятрович заявил о разработке законопроекта, согласно которому юридические лица, популяризирующие Российскую империю, должны будут сменить названия.

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