Эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что есть люди, которые не восприимчивы к вирусным заболеваниям, даже если речь идет о ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, в этом случае может быть три причины возникновения иммунитета к COVID-19. В частности, перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Кроме того, перед контактом с коронавирусом человек мог перенести другой вирус и уровень интерферонов в его крови значительно возрос, пишет «Газета.ру».

Третья версия связана с теорией о возможном существовании местных иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса капельно-воздушным путем.

Несколько дней назад российские ученые также объяснили, что в основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации.

В конце января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев.

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