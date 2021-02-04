Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске

Фонтан кипятка высотой с четырехэтажный дом забил в Челябинске. В результате без тепла остались три жилых дома и детский сад. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило ИА «Ура.ру».

Коммунальная авария на теплотрассе диаметром 150 мм произошла вечером 3 февраля в Металлургическом районе города в районе улицы Богдана Хмельницкого. В результате ЧП горячую воду и отопление отключили в трех многоэтажных домах и детском саду, пишет REGNUM.

Как сообщили в администрации Челябинска, на месте ЧП всю ночь работали бригады МУП «ЧКТС», работы продолжаются. Восстановить подачу тепла планируют к 12:00, пишет сайт kp.ru. В мэрии сообщили, что образовавшуюся наледь на здании убирает подрядчик, отмечает телеканал «360».

3 февраля сообщалось, что в Новотроицке Оренбургской области завершили аварийные работы на водоводе. Авария произошла 2 февраля. Без холодной воды остались 1,2 тыс. человек, проживающие в 26 многоквартирных домах.